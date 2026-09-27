ममता-लेफ्ट की नजदीकी पर सुकांत मजूमदार का बड़ा हमला, बोले- पर्दे के पीछे वर्षों से ‘हाथ में हाथ’

इस दौरान उन्होंने टीएमसी नेता कुणाल घोष पर हुए हमले को लेकर भी बयान दिया। केंद्रीय मंत्री मजूमदार ने कहा कि इसके दो संभावित कारण हो सकते हैं। पहली बात, अभी जो ताजा जानकारी मिली है, उसके आधार पर ‘दूसरे घर’ के लोग उन्हीं पर हमला कर रहे हैं। जब वे सत्ता में थे, तब उन्होंने इन लोगों पर कार्रवाई की थी और अब वे भी उनके साथ वैसा ही कर रहे हैं।