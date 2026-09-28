Nitin Nabin: कोलकाता में ममता बनर्जी पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, बोले- 15 सालों में करीब 6,700 कंपनियां बंद हो गई

नितिन नवीन(फोटो-IANS)
BJP: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को कोलकाता में आयोजित 'युवा संवाद कॉन्क्लेव' में पश्चिम बंगाल की पिछली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि पिछले 15 वर्षों में राज्य में करीब 6,700 कंपनियां बंद हुईं और पूंजी का पलायन हुआ। नवीन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में निवेश बढ़ाने के लिए ऐसा माहौल तैयार करना जरूरी है, जिससे उद्योग और कारोबार को प्रोत्साहन मिले।
नितिन नवीन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार की प्राथमिकता निवेश आकर्षित करने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना होगी। उन्होंने दावा किया कि राज्य में लंबे समय से उद्योगों और पूंजी के बाहर जाने की स्थिति रही है। उन्होंने आगे जोड़ा कि पश्चिम बंगाल अपनी संस्कृति, कला, साहित्य और खेल के लिए देशभर में जाना जाता है और राज्य को उसकी पुरानी पहचान के अनुरूप आगे बढ़ाने की जरूरत है। बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान उन्हें राज्य के युवाओं के बीच नई उम्मीद दिखाई दी। उन्होंने कहा कि युवाओं की भागीदारी और खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ाव राज्य के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। नवीन ने कहा कि बीजेपी लोगों के साथ मिलकर 'विकसित पश्चिम बंगाल' के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करने की बात कर रही है।
नितिन नवीन ने चुनाव आयोग को लेकर ममता बनर्जी और विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विपक्ष के रुख को लेकर कहा कि जब कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल चुनाव जीतते हैं, तब वे चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन हार के बाद आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच विवाद जारी है। ममता बनर्जी ने हाल में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए और SIR को लेकर विरोध तेज करने की बात कही है।
नितिन नवीन ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में मौजूदा बीजेपी सरकार के तहत माहौल में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि राज्य में डर की जगह भरोसे का माहौल बनाने और युवाओं को नए अवसर देने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सरकार के कामकाज की भी तारीफ की और कहा कि बीजेपी अपने घोषणापत्र में किए गए वादों को लागू करने की दिशा में काम कर रही है।
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