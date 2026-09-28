Nitin Nabin: कोलकाता में ममता बनर्जी पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, बोले- 15 सालों में करीब 6,700 कंपनियां बंद हो गई

नितिन नवीन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार की प्राथमिकता निवेश आकर्षित करने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना होगी। उन्होंने दावा किया कि राज्य में लंबे समय से उद्योगों और पूंजी के बाहर जाने की स्थिति रही है। उन्होंने आगे जोड़ा कि पश्चिम बंगाल अपनी संस्कृति, कला, साहित्य और खेल के लिए देशभर में जाना जाता है और राज्य को उसकी पुरानी पहचान के अनुरूप आगे बढ़ाने की जरूरत है। बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान उन्हें राज्य के युवाओं के बीच नई उम्मीद दिखाई दी। उन्होंने कहा कि युवाओं की भागीदारी और खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ाव राज्य के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। नवीन ने कहा कि बीजेपी लोगों के साथ मिलकर 'विकसित पश्चिम बंगाल' के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करने की बात कर रही है।