कांग्रेस के लिए नगांव उपचुनाव क्यों है महत्वपूर्ण? गौरव गोगोई ने बताया कारण

Nagaon Lok Sabha Bypoll 2026: असम में नगांव उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इस सीट पर 6 अक्टूबर को मतदान होगा। अब इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस उपचुनाव को महत्वपूर्ण बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नगांव लोकसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकसभा में सीटों की संख्या में बदलाव कर दो-तिहाई बहुमत हासिल करने और प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को पारित कराने की कोशिश कर रही है।