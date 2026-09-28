नेपाल से छोड़े गए पानी से बिहार में बढ़ा बाढ़ का खतरा, 12 जिलों में अलर्ट, 28 साल का रिकॉर्ड टूटा

बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग ने जानकारी दी है कि पश्चिम चंपारण और सुपौल जिले के 11 प्रखंडों की 23 ग्राम पंचायतों की करीब 82 हजार आबादी सीधे बाढ़ से प्रभावित हुई है। पश्चिम चंपारण के 10 प्रखंडों के दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बगहा-वाल्मीकिनगर हाईवे पर 5 से 6 फीट पानी बह रहा है। वहीं, नेपाल में मूसलाधार बारिश की वजह से मधुबनी के जयनगर में कमला नदी का जलस्तर 68.10 मीटर पहुंच गया है। खगड़िया के चौथम प्रखंड में कोसी का पानी करीब 3 फीट तक बढ़ चुका है। भारतीय मौसम विभाग ने आज बिहार के 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही, 30 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना भी जताई है।