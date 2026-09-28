अमेरिका-चीन के G2 से भारत को क्या खतरा? ब्रह्मा चेलानी ने बताया क्यों चिंतित हैं सहयोगी देश

भारत के संदर्भ में चेलानी का कहना है कि G2 का ढांचा बहुध्रुवीय एशिया की सोच से मेल नहीं खाता। भारत ऐसी क्षेत्रीय व्यवस्था की वकालत करता है जिसमें केवल दो बड़ी शक्तियां ही फैसले तय न करें। इंडो-पैसिफिक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग इसी व्यापक रणनीतिक संतुलन का हिस्सा है। इसके मुकाबले G2 मॉडल में अमेरिका और चीन के बीच सीधे संवाद और समझौते ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं।