चुनावी आयोग विवाद: यह देश और लोकतंत्र के अस्तित्व का सवाल, CWC की बैठक में बनेगी रणनीति: खरगे

खरगे ने इसे गंभीर आरोप बताते हुए कहा कि यदि सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति किसी विशेष राजनीतिक दल (भाजपा) की विचारधारा का प्रचार कर रहा है, तो उसे तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा आचरण संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है और पद छोड़ने के बाद भी संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।