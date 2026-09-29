ओडिशा में 8 अक्टूबर को बंद का ऐलान, नए माइनिंग कानून समेत इन मुद्दों पर INDIA ब्लॉक का प्रदर्शन

OPCC के अध्यक्ष भक्त चरण दास (फोटो-X post/ @INC_Television)
Odisha Politics: ओडिशा में INDIA ब्लॉक ने 8 अक्टूबर को राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया है। गठबंधन ने यह फैसला विशेष रूप से नए माइनिंग कानून को लेकर है। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (OPCC) के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने भुवनेश्वर के गांधी मार्ग पर आयोजित परिवर्तन रैली में बंद की घोषणा की। उन्होंने इस रैली में माइनिंग कानून के अलावा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और स्कूल की किताबों में हुई गलतियों समेत कई मुद्दों को उठाया। साथ ही भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के आवास के पास INDIA ब्लॉक के नेताओं ने प्रदर्शन भी किया।
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