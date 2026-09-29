ओडिशा में 8 अक्टूबर को बंद का ऐलान, नए माइनिंग कानून समेत इन मुद्दों पर INDIA ब्लॉक का प्रदर्शन

Odisha Bandh: ओडिशा में INDIA ब्लॉक ने नए माइनिंग कानून, SIR और स्कूल की किताबों में गलतियों के मुद्दे पर 8 अक्टूबर को राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया है।

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