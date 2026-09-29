29 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोलकाता

Bengal News: पूर्व विधायक के घर से हथियार मिलने के बाद ड्राइवर भी गिरफ्तार, बगीचे से फिर बरामद हुई बंदूक और गोलियां

West Bengal Crime: तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक बिस्वजीत दास के घर के पीछे बगीचे से देशी हथियार और जिंदा कारतूस मिलने के बाद पुलिस ने उनके ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दास को भी हथियार बरामदगी के मामले में पहले ही हिरासत में लिया था।
2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Rakesh Mishra

Sep 29, 2026

West Bengal Crime

पूर्व विधायक बिस्वजीत दास। फाइल फोटो- आईएएनएस

Biswajit Das: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक बिस्वजीत दास के घर से हथियार बरामद होने के मामले में मंगलवार को पुलिस ने उनके ड्राइवर केरामत मंडल को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दास के उत्तर 24 परगना स्थित घर के पीछे बने बगीचे से एक देशी हथियार और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार यह बरामदगी सोमवार को दास की गिरफ्तारी के एक दिन बाद हुई। दास को उनकी कार से कथित तौर पर अवैध हथियार मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद जांच के दौरान पुलिस को उनके घर और कार से जुड़े कुछ और सुराग मिले।

कार लेकर घर पहुंचा था ड्राइवर

जांच में ड्राइवर केरामत मंडल पर पुलिस का शक गया। पुलिस के अनुसार दास को थाने ले जाने के बाद मंडल उनकी कार लेकर उनके घर पहुंचा। उसने घर का ताला खोला और अंदर गया। कुछ देर बाद वह बाहर आया। उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उससे पूछताछ की। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में मंडल ने बताया कि दास की कार के डैशबोर्ड पर हथियार और कारतूस रखे थे। उसने कथित तौर पर हथियार और कारतूस कार से निकालकर घर के पीछे बने बगीचे में फेंक दिए थे। इसके बाद वह वहां से चला गया। मंडल को अवैध हथियार रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

पहले भी मिला हथियार

गौरतलब है कि पुलिस की एक टीम ने सोमवार देर रात दास के घर के पीछे बगीचे में तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान एक देशी हथियार और कई जिंदा कारतूस मिले। अब जांच अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि ये हथियार कहां से आए और इन्हें दास की कार में क्यों रखा गया था। दास और उनके ड्राइवर को मंगलवार को बोंगांव उपमंडलीय अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने दोनों से पूछताछ के लिए सात दिन की हिरासत मांगी है। मामले में हथियारों की बरामदगी और दोनों आरोपियों की भूमिका को लेकर जांच जारी है।

तृणमूल के साथ शुरू किया राजनीतिक सफर

बता दें कि बिस्वजीत दास ने तृणमूल कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 2011 और 2016 में बोंगांव उत्तर विधानसभा सीट से तृणमूल के टिकट पर चुनाव जीता था। 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले वह भाजपा में चले गए और बगदाह सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने। बाद में वह फिर तृणमूल कांग्रेस में लौट आए। 2024 में पार्टी ने उन्हें बोंगांव संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बोंगांव सीट से तृणमूल के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के शांतनु ठाकुर से हार गए। 2026 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल ने उन्हें फिर बोंगांव उत्तर सीट से मैदान में उतारा था। इस चुनाव में वह भाजपा के अशोक कीर्तनिया से हार गए।

CJP के जेल भरो आंदोलन पर भड़कीं शिवसेना प्रवक्ता शायना एनसी, बोलीं- सरकार और जनता सब देख रही है

ये भी पढ़ें
shaina nc

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Sept 2026 03:47 pm

Published on:

29 Sept 2026 03:33 pm

Hindi News / West Bengal / Kolkata / Bengal News: पूर्व विधायक के घर से हथियार मिलने के बाद ड्राइवर भी गिरफ्तार, बगीचे से फिर बरामद हुई बंदूक और गोलियां

बड़ी खबरें

View All

कोलकाता

पश्चिम बंगाल

ट्रेंडिंग

Bengal Bypoll 2026: राहुल गांधी के डर से मिलन प्रधान को किया था गिरफ्तार, कांग्रेस प्रत्याशी को जमानत मिलने पर बोले अध्यक्ष शुभंकर सरकार

Shubhankar Sarkar Milan Pradhan
राष्ट्रीय

नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को बड़ी राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

Nandigram Bypoll Congress Candidate Milan Pradhan
राष्ट्रीय

West Bengal Politics: ममता के दिल्ली प्लान पर सुवेंदु का बड़ा वार, बोले- ‘INDIA गठबंधन खत्म’

Mamata Banerjee Delhi Visit
राष्ट्रीय

कोलकाता में ED का एक्शन, पूर्व TMC मंत्री के 15 ठिकानों पर छापेमारी, दुर्गा पूजा के नाम पर फर्जीवाड़े का आरोप

TMC former minister Indranil Sen
राष्ट्रीय

BJP Leader Murder: जमीन दिखाने घर से निकले भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या, सीआईडी-एसटीएफ ने संभाला मोर्चा

Bangal BJP Leader Murder
कोलकाता
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.