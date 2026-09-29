Bengal News: पूर्व विधायक के घर से हथियार मिलने के बाद ड्राइवर भी गिरफ्तार, बगीचे से फिर बरामद हुई बंदूक और गोलियां

बता दें कि बिस्वजीत दास ने तृणमूल कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 2011 और 2016 में बोंगांव उत्तर विधानसभा सीट से तृणमूल के टिकट पर चुनाव जीता था। 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले वह भाजपा में चले गए और बगदाह सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने। बाद में वह फिर तृणमूल कांग्रेस में लौट आए। 2024 में पार्टी ने उन्हें बोंगांव संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बोंगांव सीट से तृणमूल के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के शांतनु ठाकुर से हार गए। 2026 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल ने उन्हें फिर बोंगांव उत्तर सीट से मैदान में उतारा था। इस चुनाव में वह भाजपा के अशोक कीर्तनिया से हार गए।