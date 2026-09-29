SIR विवाद पर शुभेंदु अधिकारी ने कांग्रेस को घेरा, बोले- पहले खुद लाखों फर्जी वोटर बताए, अब हटाने पर ऐतराज क्यों?

शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि केरल में साल 2021 में कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने खुद 4.34 लाख फर्जी वोटरों की पहचान कर आयोग से कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अब अंतिम सूची से 8.57 लाख संदिग्ध नाम हटने पर कांग्रेस विरोध जता रही है। वहीं महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने पांच महीने में 39 लाख फर्जी वोटर जुड़ने का आरोप लगाया और जब प्रक्रिया के तहत सफाई हो रही है तो पूरी संस्था पर सवाल दाग रहे हैं। पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि टीएमसी नेता जवाहर सरकार ने 90 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर होने की बात कही थी, लेकिन जब आयोग अपात्र नामों को हटाता है तो 'गला काट दो लेकिन वोटर मत काटो' का नैरेटिव गढ़ा जाने लगता है।