LPU हिंसा के पीछे कौन? डीन का बड़ा खुलासा, बोले- बाहरी लोगों ने भड़काया माहौल, सीबीआई से खुलवाएं पूरा सच

डीन ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर मामले का समाधान नहीं होने देना चाहते थे। उनके अनुसार, विश्वविद्यालय को लगता है कि इसके पीछे परिसर का शैक्षणिक माहौल बिगाड़ने की साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच के साथ सीबीआई जांच भी हो तो विश्वविद्यालय को अधिक भरोसा होगा और मामले में शामिल लोगों तक जल्द पहुंचने में मदद मिल सकती है। पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए लखनपाल ने कहा कि अगर समय रहते स्थिति संभाली जाती तो घटना इतनी गंभीर नहीं होती। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान आगजनी, वाहनों को जलाने और पथराव जैसी घटनाएं हुईं।