SIR Controversy के बीच TMC का बड़ा कदम, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ बैठकों की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकती है जारी

TMC: विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच जारी विवाद के बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हुई बैठकों की ऑडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये रिकॉर्डिंग अगले सप्ताह जारी की जा सकती हैं। रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के पास चुनाव आयोग के साथ हुई तीन बैठकों की रिकॉर्डिंग मौजूद है। इन्हें सार्वजनिक करने का उद्देश्य बैठकों के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के राजनीतिक दलों के साथ बातचीत के तरीके और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक मुद्दों पर हुई चर्चा को सामने रखना है।