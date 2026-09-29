ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के विवाद पर बोले जीतन राम मांझी, राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

Jitan Ram Manjhi: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस और चीन जैसी बड़ी शक्तियों के बीच मध्यस्थता की और एक उभरते वैश्विक नेता के रूप में अपनी भूमिका दिखाई, लेकिन विपक्ष इसे स्वीकार नहीं करता। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए मांझी ने कहा कि विपक्ष का काम सरकार के कामकाज पर सवाल उठाना हो सकता है, लेकिन उसे सरकार की उपलब्धियों को भी देखना चाहिए। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका का जिक्र किया।