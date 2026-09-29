जम्मू कश्मीर के LoP सुनील शर्मा का उमर अब्दुल्ला पर निशाना, कहा – कश्मीर को 70 साल पीछे नहीं ले जा सकते

Jammu Kashmir Politics: जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता (LoP) सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया था। इस पर BJP के नेताओं ने इसका विरोध किया। LoP सुनील शर्मा का कहना है कि हम कश्मीर को 70 या 80 साल पीछे नहीं ले जा सकते। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। सुनील का कहना है कि इस प्रस्ताव में 1953 से पहले की स्थिति और अनुच्छेद 370 से जुड़े दो पुराने प्रस्तावों की झलक मिलती है, जो दोनों ही 'मुस्लिम उप-राष्ट्रवाद' को बढ़ावा देते हैं।