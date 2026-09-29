दिल्ली-मुंबई से यूरोप-अमेरिका का सफर होगा छोटा, पाकिस्तानी एयरस्पेस बैन के बीच चीन के रास्ते नया रूट तलाश रहा भारत

Pakistan Airspace Closure: पाकिस्तान द्वारा लगाए गए एयरस्पेस प्रतिबंधों के असर को कम करने के लिए भारत ने एक अहम कदम उठाया है। भारत अब चीन के शिनजियांग प्रांत के ऊपर से एक वैकल्पिक एयर कॉरिडोर बनाने की संभावना तलाश रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने मंगलवार को बताया कि दक्षिण-पश्चिमी शिनजियांग में 'होटन' रूट के बारे में बातचीत चल रही है। इस नए रूट के खुलने से दिल्ली और मुंबई से यूरोप, यूके और उत्तरी अमेरिका जाने वाली उड़ानों के समय में 45 मिनट से लेकर 2 घंटे तक की बड़ी बचत होगी, जिससे ईंधन की बचत होगी और ऑपरेशनल लागत में काफी कमी आएगी।