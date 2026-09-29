जम्मू कश्मीर के कठुआ में CISF जवानों में कहासुनी होने के बाद एक ने कर दी गोलीबारी, 4 सैनिकों की मौत

CISF Camp Firing: जम्मू-कश्मीर में 4 CISF जवानो की मौत की सूचना मिली है। जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के बसोली में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF )कैंप में एक जवान ने अपने साथी जवानों पर फायरिंग कर दी, इस घटना में चार जवानों की मौत हो गई है। कठुआ में सेवा-II हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यूनिट में जवानों के बीच किसी बात पर हुई बहस के बाद, CISF के 2009 बैच के एक हेड कॉन्स्टेबल ने फोर्स के ही चार जवानों की गोली मारकर हत्या कर दी।