Mumbai News: आईआईटी छात्र साहिल के पिता ने कहा- जांच पर भरोसा, लेकिन गिरफ्तारी तक नहीं खत्म करूंगा अनशन

परिवार का आरोप है कि इस मामले में कहीं न कहीं साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज का बाहर आना इसका एक संकेत है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। परिवार ने सुरक्षा की मांग को लेकर मुंबई पुलिस आयुक्त को पत्र भी दिया है। वकील ने बताया कि पत्र में साहिल के परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। परिवार का कहना है कि जब तक मामले में गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक वह अपनी मांग को लेकर अनशन जारी रखेगा।