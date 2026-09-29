लड़कियों से ज्यादती का वीडियो कैसे वायरल हो जाता है? बेगूसराय होटल कांड में महिला आयोग को साजिश का शक

Begusarai Hotel Case: बिहार के बेगूसराय जिले के एक होटल में युवती के साथ मारपीट और ज्यादती का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बिहार राज्य महिला आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस घटना के पीछे किसी गहरी साजिश की आशंका जताई है। आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने मामले का संज्ञान लेते हुए बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक (SP) से बात की और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।