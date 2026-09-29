बिहार में अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे BJP विधायक, जन सुराज बोली- जब सत्ता पक्ष का ये हाल, तो जनता की कौन सुनेगा?

BJP MLA Vinay Bihari Protest: बिहार में भाजपा के वरिष्ठ विधायक विनय बिहारी मंगलवार को बेतिया के कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी ही सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए। लौरिया-योगपट्टी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विनय बिहारी ने जमीन पर गमछा बिछाकर अपना विरोध शुरू किया और कहा कि जब तक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व्यक्तिगत रूप से मौके पर नहीं आएंगे, तब तक वे वहां से नहीं हटेंगे। विधायक का आरोप है कि बाढ़ राहत वितरण को लेकर जिला प्रशासन की मनमानी चरम पर है और पीड़ितों तक जरूरी मदद नहीं पहुंच पा रही है।