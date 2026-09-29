इंडिया ब्लॉक की बैठक से पहले BJP का राहुल और अखिलेश दोनों पर हमला, बोले- राहुल के नेतृत्व में असहज विपक्ष

Naresh Bansal: बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने इंडिया ब्लॉक की प्रस्तावित बैठक को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े विवाद और राम मंदिर सहित कई राजनीतिक मुद्दों पर विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के मदरसों से जुड़ी समस्याओं के समाधान और शिक्षकों का वेतन बहाल करने के वादे पर प्रतिक्रिया दी। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी टिप्पणी की। उनका कहना है कि गठबंधन के कई दल राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ने को लेकर असहज हैं और इसी वजह से कुछ नेता बैठक से दूरी बना सकते हैं।