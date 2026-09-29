Strait of Hormuz: होर्मुज के पास 163 भारतीय नाविक, 12 जहाजों पर सवार, विदेश मंत्रालय रख रहा लगातार नजर

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में ‘शिपिंग और नाविकों की सुरक्षा और संरक्षा पर मित्र समूह’ (GOF on S4) की पहली बैठक में भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि भारत दुनिया के प्रमुख नाविक-आपूर्ति करने वाले देशों में शामिल है, जबकि लाइबेरिया सबसे बड़े शिपिंग रजिस्ट्रियों में से एक है। दोनों देशों ने समुद्री परिवहन और नाविकों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को सामने लाने के लिए साथ आने की बात कही है। जयशंकर ने बैठक में ओमान की खाड़ी में एंटीगुआ और बारबुडा के झंडे वाले बल्क कैरियर MV Cape Dao पर हुए हमले का जिक्र किया था। उनके मुताबिक, इस घटना में एक भारतीय नाविक की मौत हुई थी।