‘ममता बनर्जी गठबंधन जोड़ेंगी या तोड़ेंगी, ये तो वक्त बताएगा’, इंडिया ब्लॉक की बैठक पर ऋतब्रत का तंज

Ritabrata Banerjee on INDIA Bloc Meeting: दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली 'इंडिया ब्लॉक' की बैठक में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी की भागीदारी को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चढ़ गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ ही दिन पहले तक कांग्रेस के साथ संसद में न बैठने का ऐलान करने वाली ममता बनर्जी अब किसके साथ बैठेंगी? उन्होंने कहा कि यह तो आने वाला वक्त ही साफ करेगा कि ममता बनर्जी 'इंडिया' गठबंधन को मजबूत करने गई हैं या उसके भीतर फूट डालने।