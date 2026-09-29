बिहार से शुरू हुआ ‘वोट चोरी’ का खेल पूरे देश में पहुंचा, INDIA गठबंधन की बैठक से पहले तेजस्वी का चुनाव आयोग पर हमला

तेजस्वी यादव ने कहा कि वोट चोरी का तरीका खुद दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों के जरिए सामने आया है। उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह वोटों में हेरफेर कर सकता है और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है, तो देश कैसे चलेगा। हाल ही में चुनाव आयोग के कामकाज और SIR को लेकर दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों की खबरें सामने आई थी। इन मुद्दों पर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं।