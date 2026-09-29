ममता बनर्जी के INDIA ब्लॉक की बैठक में शामिल होने पर रितब्रत बनर्जी ने उठाए सवाल, बोले- ‘समय बताएगा किस मकसद से गईं’

रितब्रत बनर्जी ने ममता बनर्जी के पहले के नजरबंदी संबंधी दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वह नजरबंद थीं, तो अपने घर से एयरपोर्ट तक कैसे पहुंचीं। उन्होंने इसे अहम सवाल बताया। उन्होंने यह भी कहा कि ममता बनर्जी की CPI(M) महासचिव एमए बेबी के साथ बातचीत हुई है। रितब्रत ने दावा किया कि यही CPI(M) पहले ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं करने की बात कहती रही है। रितब्रत ने कांग्रेस के कुछ नेताओं के पुराने बयानों का भी जिक्र किया और कहा कि अधीर रंजन चौधरी समेत कई नेताओं ने ममता बनर्जी को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि इन बातों को लेकर पहले भी सार्वजनिक रूप से चर्चा होती रही है।