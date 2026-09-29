Ahmedabad: स्कूल से लौटकर ट्यूशन जाने निकला था 14 साल का हिमांशु, लिफ्ट में फंसा गला और चली गई जान

वहीं शहर के राणीप क्षेत्र में मेट्रो स्टेशन के नीचे मंगलवार शाम को एएमटीएस बस और बाइक के बीच टक्कर हो गई। इस घटना में बाइक चालक बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की है। अब तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस के तहत यह घटना मंगलवार शाम करीब सवा पांच से साढ़े पांच बजे के बीच हुई। बाइक से जा रहे एक प्रौढ़ का प्रकाश विद्यालय (ईसनपुर) से राणीप डायवर्जन रूट की एएमटीएस बस के साथ एक्सीडेंट हो गया। इसमें बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई।