गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा- दिमागी दिवालियापन के शिकार हैं, 10 साल सत्ता नहीं मिली तो देश छोड़कर भाग जाएंगे

राहुल गांधी द्वारा SIR को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर गिरिराज सिंह ने कहा कि क्या राहुल गांधी को यह नहीं पता कि एक बार SIR प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आम लोगों को पूरा अवसर मिलता है कि जिनका नाम कटा है या छूट गया है, वे अपना नाम जुड़वा सकें। गिरिराज सिंह ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं जैसे इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करना राहुल गांधी की पुरानी फितरत बन चुकी है। वो आज देश में पूरी तरह से अर्बन नक्सल की भूमिका में काम कर रहे हैं, लेकिन देश का युवा जागरूक है और वह भारत की अखंडता की रक्षा के लिए संकल्पित है।