NDA को हराकर निर्दलीय जीते थे सर्वेश कुमार, अब BJP ने बनाया प्रत्याशी; बिहार MLC चुनाव के लिए 4 नामों का ऐलान

दरभंगा स्नातक सीट का मुकाबला काफी दिलचस्प रहा है। 2020 के चुनाव में गठबंधन समझौते के तहत यह सीट जदयू को दी गई थी, जिसकी वजह से सर्वेश कुमार को टिकट नहीं मिला। टिकट न मिलने पर उन्होंने पार्टी से बगावत की और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। उस समय इस सीट के लिए NDA के उम्मीदवार जदयू के डॉ. दिलीप कुमार चौधरी थे। चुनाव नतीजों में सर्वेश कुमार को 15,595 वोट मिले, जबकि दिलीप कुमार चौधरी 11,676 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, सर्वेश कुमार को विजेता घोषित किया गया था।