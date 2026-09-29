Karnataka Murder: 5 साल पहले की थी लव मैरिज, रिश्ते में दरार के बाद पत्नी ने मांगा तलाक तो पति ने उतारा मौत के घाट

सिर पर गंभीर चोट लगने से लक्ष्मी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद राजू वहां से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर बैलहोंगल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हत्या के कारणों और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं के बारे में और जानकारी सामने आएगी। मामले की जांच जारी है।