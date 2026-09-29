Kerala Local Body Bypoll Result: केरल उपचुनाव में UDF की 3 सीटें घटीं, LDF ने बढ़ाया आंकड़ा, 38 वार्डों का रिजल्ट जारी

28 सितंबर को केरल के 12 जिलों में 38 स्थानीय निकाय वार्डों के लिए उपचुनाव कराया गया था। इनमें दो कॉरपोरेशन वार्ड, तीन नगरपालिका वार्ड, तीन जिला पंचायत वार्ड, सात ब्लॉक पंचायत वार्ड और 23 ग्राम पंचायत वार्ड शामिल थे। कुल 126 उम्मीदवार मैदान में थे। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक, मतदान के दौरान कुल 1,82,160 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इनमें 98,090 महिलाएं और 84,070 पुरुष शामिल थे। केरल के 12 जिलों के 38 स्थानीय निकाय वार्डों में हुए उपचुनाव को कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) के लिए अहम चुनावी परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है।