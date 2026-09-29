तेलंगाना में महिला विधायकों के साथ बदसलूकी, हाई कोर्ट ने DGP से कहा- उन पुलिस कर्मियों की पहचान बताओ

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार के खिलाफ BRS विधायकों ने काले कपड़े पहनकर विरोध किया था। इसमें पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (KTR) और विधायक हरीश राव भी शामिल थे। BRS पार्टी का आरोप था कि पार्टी को सरकार में आए 1,000 दिन पूरे हो गए है लेकिन अभी तक अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान BRS नेताओं ने विधानसभा परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की थी।