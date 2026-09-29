29 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

तेलंगाना में महिला विधायकों के साथ बदसलूकी, हाई कोर्ट ने DGP से कहा- उन पुलिस कर्मियों की पहचान बताओ

Telangana High Court: तेलंगाना हाईकोर्ट ने डीजीपी सीवी आनंद को विधानसभा सत्र के पहले दिन विरोध प्रदर्शन के दौरान बीआरएस की महिला विधायकों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर पुलिस अधिकारियों की पहचान करने का निर्देश दिया है। यह आदेश बीआरएस विधायकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया है।
2 min read
Google source verification

हैदराबाद तेलंगाना

image

Gajanand Prajapat

Sep 29, 2026

court news

कोर्ट के संबंध में प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फाइल फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

Telangana BRS Protest: तेलंगाना हाई कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) की महिला विधायकों के साथ बदसलूकी पर सख्त एक्शन लिया है। हाई कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (DGP) सीवी आनंद को उन पुलिस अधिकारियों की पहचान करने का आदेश दिया है जिन्होंने महिला विधायकों के साथ बदसलूकी की थी। विधानसभा सत्र के पहले दिन विरोध प्रदर्शन के दौरान BRS की महिला विधायकों के साथ कथित तौर पर बदसलूकी करने का मामला सामने आया था। इसकी जानकारी BRS पार्टी की लीगल टीम ने दी है।

महिला विधायकों से किया दुर्व्यवहार

इससे पहले BRS विधायकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि 7 सितंबर को तेलंगाना विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन BRS ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के दौरान महिला विधायकों से दुर्व्यवहार किया गया। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने डीजीपी को इसमें शामिल अधिकारियों की पहचान करने का आदेश दिया है। भारत राष्ट्र समिति (BRS) पार्टी की लीगल टीम ने यह जानकारी दी है।

कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार के खिलाफ BRS विधायकों ने काले कपड़े पहनकर विरोध किया था। इसमें पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (KTR) और विधायक हरीश राव भी शामिल थे। BRS पार्टी का आरोप था कि पार्टी को सरकार में आए 1,000 दिन पूरे हो गए है लेकिन अभी तक अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान BRS नेताओं ने विधानसभा परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की थी।

महिला विधायक के बाल खींचे

इसी विरोध प्रदर्शन में एक BRS महिला विधायक के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया था। एक वीडियो में हैदराबाद सिटी पुलिस की SWAT टीम की एक महिला कर्मचारी BRS विधायक सबिता इंद्रा रेड्डी को हिरासत में लेते समय उनके बाल खींचती दिखाई दी। इसी मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट ने DGP से उन पुलिस अधिकारियों की पहचान करने के लिए कहा है जिन्होंने महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया था।

तेलंगाना विधानसभा में हंगामा, विरोध कर रही BRS विधायक के बाल खींचे, KTR समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया

ये भी पढ़ें
Telangana Assembly Monsoon Session News

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Sept 2026 03:11 pm

Published on:

29 Sept 2026 02:41 pm

Hindi News / National News / तेलंगाना में महिला विधायकों के साथ बदसलूकी, हाई कोर्ट ने DGP से कहा- उन पुलिस कर्मियों की पहचान बताओ

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

BJP का विपक्ष पर हमला, कहा- लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना बंद करे कांग्रेस, देश से मांगे माफी

bjp
राष्ट्रीय

Kerala Local Body Bypoll Result: केरल उपचुनाव में UDF की 3 सीटें घटीं, LDF ने बढ़ाया आंकड़ा, 38 वार्डों का रिजल्ट जारी

Patrika Breaking news
राष्ट्रीय

Bihar MLC Election: जिस सर्वेश कुमार ने बगावत कर जीता था चुनाव, अब उसी को BJP ने दरभंगा से बनाया उम्मीदवार

Bihar MLC Election
राष्ट्रीय

Karnataka Murder: 5 साल पहले की थी लव मैरिज, रिश्ते में दरार के बाद पत्नी ने मांगा तलाक तो पति ने उतारा मौत के घाट

Belagavi Murder
राष्ट्रीय

LPU कैंपस में हुए हंगामे पर बीजेपी प्रवक्ता प्रितपाल सिंह ने की NIA जांच की मांग

Pritpal Singh
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.