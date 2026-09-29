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ECI Controversy: हरियाणा चुनाव फिर कराने की मांग, दीपेंद्र हुड्डा बोले- ‘बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से कांग्रेस को हराया गया’

Congress: कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा चुनाव दोबारा कराने की मांग की है। उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और कार्रवाई की मांग की।
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भारत

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Anurag Animesh

Sep 29, 2026

ECI Controversy

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा(फोटो-IANS)

Deepender Hooda On ECI: चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर कांग्रेस का विरोध और तेज हो गया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव दोबारा कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से चुनाव में कांग्रेस को हराया गया और जनता के जनादेश को प्रभावित किया गया। ये आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं, जबकि चुनाव आयोग ने SIR से जुड़े अपने फैसलों को सर्वसम्मत बताया है। हुड्डा ने हरियाणा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोटों का अंतर करीब 14 हजार था। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की व्यवस्था का बड़े स्तर पर गलत इस्तेमाल हुआ और वोटर लिस्ट तथा चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी के जरिए कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया गया।

'हरियाणा में दोबारा होने चाहिए चुनाव'

दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में चुनाव दोबारा कराए जाने चाहिए। उनके मुताबिक, चुनाव प्रक्रिया को लेकर सामने आई जानकारियों के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि चुनाव में कथित तौर पर अनियमितताएं हुईं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी दोहराई। हुड्डा ने कहा कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि कांग्रेस पहले भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में कथित वोट चोरी और मतदाता सूची से जुड़े सवाल उठाती रही है। हुड्डा ने इससे पहले भी आरोप लगाया था कि हरियाणा में सिर्फ वोटों की चोरी नहीं हुई, बल्कि सरकार बनाने के जनादेश को भी प्रभावित किया गया।

CWC बैठक में चुनाव आयोग पर चर्चा

कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक में भी चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने बैठक के बाद कहा कि करीब ढाई घंटे चली बैठक में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, SIR और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस के मुताबिक, बैठक में 68 सदस्य शामिल हुए। पार्टी ने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' अभियान के जरिए चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवाल उठाने की सराहना की। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि राहुल गांधी पिछले करीब 18-19 महीनों से चुनावी व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि ईवीएम और मतदाता सूची दोनों में कथित गड़बड़ियों को चुनाव जीतने की रणनीति के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कांग्रेस के आरोप हैं और इनके संबंध में चुनाव आयोग तथा बीजेपी का पक्ष अलग है।

'ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ेंगे'

केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद के. सुधाकरन ने भी CWC बैठक के बाद चुनाव आयोग के मुद्दे पर पार्टी के रुख की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक में ज्ञानेश कुमार का मुद्दा प्रमुखता से चर्चा में रहा। सुधाकरन ने कहा कि कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी और चुनाव आयोग से जुड़े अपने आरोपों को लोगों के सामने रखेगी।

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Updated on:

29 Sept 2026 04:43 pm

Published on:

29 Sept 2026 03:44 pm

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