ECI Controversy: हरियाणा चुनाव फिर कराने की मांग, दीपेंद्र हुड्डा बोले- ‘बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से कांग्रेस को हराया गया’

कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक में भी चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने बैठक के बाद कहा कि करीब ढाई घंटे चली बैठक में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, SIR और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस के मुताबिक, बैठक में 68 सदस्य शामिल हुए। पार्टी ने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' अभियान के जरिए चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवाल उठाने की सराहना की। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि राहुल गांधी पिछले करीब 18-19 महीनों से चुनावी व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि ईवीएम और मतदाता सूची दोनों में कथित गड़बड़ियों को चुनाव जीतने की रणनीति के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कांग्रेस के आरोप हैं और इनके संबंध में चुनाव आयोग तथा बीजेपी का पक्ष अलग है।