BJP के राष्ट्रीय मीडिया सह-संयोजक सिद्धार्थ यादव का कांग्रेस पर निशाना, बोले- सियासी हित के हिसाब से बदलती है राजनीति

सिद्धार्थ यादव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले और चुनाव के बाद राहुल गांधी के बयानों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर राजनीतिक रुख बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया था कि अगर उन्होंने रास्ता नहीं खोला होता तो भाजपा बंगाल में नहीं आती। सिद्धार्थ यादव के मुताबिक, चुनाव खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने अपना रुख बदलते हुए SIR और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इसे कांग्रेस की 'सुविधा की राजनीति' और राजनीतिक यू-टर्न का उदाहरण बताया।