स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर हमला, पूछा- डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में क्यों रहने दें?

Smriti Irani Press Conference: बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने SIR को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए चुनाव आयोग की प्रक्रिया का बचाव किया। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि वह डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम हटाने का विरोध क्यों कर रही है और चुनावी हार पर आत्ममंथन करने की बजाय आयोग पर सवाल क्यों उठा रही है। साथ ही, उन्होंने लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में कांग्रेस के इतिहास पर भी सवाल उठाए।

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