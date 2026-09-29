29 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर हमला, पूछा- डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में क्यों रहने दें?

Smriti Irani Press Conference: बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने SIR को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए चुनाव आयोग की प्रक्रिया का बचाव किया। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि वह डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम हटाने का विरोध क्यों कर रही है और चुनावी हार पर आत्ममंथन करने की बजाय आयोग पर सवाल क्यों उठा रही है। साथ ही, उन्होंने लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में कांग्रेस के इतिहास पर भी सवाल उठाए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Sep 29, 2026

Smriti Irani news

स्मृति ईरानी(फोटो-IANS)

Smriti Irani Congress SIR: एसआईआर और चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस के सवालों के बीच बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। बीजेपी नेता ने कहा कि निर्वाचन आयोग भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करता है और लोकतंत्र की गरिमा का प्रतीक है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी हार पर आत्ममंथन करने के बजाय कांग्रेस चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है।

लाहौर कांग्रेस अधिवेशन का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना

इस दौरान बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने लाहौर कांग्रेस अधिवेशन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस नेतृत्व ने लाहौर कांग्रेस अधिवेशन का हवाला दिया, जिसे देखकर वह हैरान हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इतिहास के पन्ने पलटना चाहती है तो उसे अपनी स्थापना से जुड़े इतिहास को भी देश के सामने रखना चाहिए।

'कांग्रेस को अपनी हार पर आत्ममंथन करना चाहिए'

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि एक नागरिक के तौर पर वह मानती हैं कि चुनाव आयोग देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का दुनिया के कई देशों में सम्मान किया जाता है।

ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी इस बात से नाराज है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर उसे जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। इसलिए अपनी हार पर आत्ममंथन करने के बजाय वह चुनाव आयोग को निशाना बना रही है।

हिमाचल, पंजाब, केरल और कर्नाटक को लेकर पूछा सवाल

स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेतृत्व से सवाल किया कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में, जहां भाजपा सत्ता में नहीं है, क्या कांग्रेस चुनाव आयोग को क्लीन चिट देती है? या फिर वहां भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं?

उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दो बार दर्ज है या किसी मृत व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में मौजूद है तो कांग्रेस ऐसे नामों को बनाए रखने की मांग क्यों कर रही है?

13.30 करोड़ नामों के मुद्दे पर भी कांग्रेस से सवाल

स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने आज करीब 13 करोड़ 30 लाख नामों का जिक्र किया, जबकि चुनाव आयोग इस मुद्दे पर 26 तारीख को ही बयान जारी कर चुका है।

उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग सार्वजनिक तौर पर यह स्पष्ट कर चुका है कि BLO घर-घर जाकर दस्तावेज जुटाएंगे और संबंधित विवरण का सत्यापन करेंगे, तो कांग्रेस नेतृत्व बार-बार मृत लोगों के नाम और डुप्लीकेट नाम मतदाता सूची में बनाए रखने की बात क्यों कर रहा है?

‘धर्मेंद्र प्रधान भी यही सोचते थे…’, केसी वेणुगोपाल ने SIR मुद्दे पर CEC ज्ञानेश कुमार पर साधा निशाना

ये भी पढ़ें
KC Venugopal CWC

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Sept 2026 04:41 pm

Published on:

29 Sept 2026 04:00 pm

Hindi News / National News / स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर हमला, पूछा- डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में क्यों रहने दें?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ACB Raid: एसीबी ने बलरामपुर नान अधिकारी को 22 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार, See Video

ACB caught NAN Officer red handed with bribe
अंबिकापुर

दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी, CEC ज्ञानेश कुमार को जमकर कोसा, कहा- लोगों को धोखा दिया

mamata banerjee news
राष्ट्रीय

 जब साथी के आंसू देख बस के आगे कूद पड़े योगी आदित्यनाथ! 

yogi adityanath college life story student days ajay bisht
राष्ट्रीय

ओडिशा में 8 अक्टूबर को बंद का ऐलान, नए माइनिंग कानून समेत इन मुद्दों पर INDIA ब्लॉक का प्रदर्शन

8 October Odisha Bandh
राष्ट्रीय

BJP के राष्ट्रीय मीडिया सह-संयोजक सिद्धार्थ यादव का कांग्रेस पर निशाना, बोले- सियासी हित के हिसाब से बदलती है राजनीति

bjp-siddharth-yadav-sir-congress-rahul-gandhi-election-commission
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.