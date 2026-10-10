UP Mandi: यूपी की मंडियां होंगी चकाचक! योगी सरकार का 15 दिवसीय ‘स्वच्छ मंडी-शुभ मंडी अभियान’ शुरू

मंडी परिसरों में जहां नए निर्माण, विद्युत कार्य या मरम्मत संबंधी गतिविधियां चल रही हैं, उन स्थलों को अलग से चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण या मरम्मत के बाद बची अनुपयोगी सामग्री और मलबे को अभियान के दौरान हटवाया जाएगा। इससे मंडी परिसर में अनावश्यक अवरोध कम करने और रास्तों को साफ रखने में मदद मिलेगी। निर्माण स्थलों पर बिखरी सामग्री न केवल आवागमन में बाधा बन सकती है, बल्कि सफाई व्यवस्था को भी प्रभावित करती है। इसलिए ऐसे स्थानों की पहचान कर वहां से मलबा हटाना अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। संबंधित मंडी समितियों को परिसर के प्रत्येक हिस्से की स्थिति पर ध्यान देने और सफाई कार्य को व्यवस्थित तरीके से पूरा कराने पर जोर दिया गया है।

