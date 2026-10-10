मुसीबत में बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े हुए ए.के. शर्मा, फैजुल्लागंज पहुंचकर सुनीं दर्दभरी दास्तां

बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनते मंत्री ए.के. शर्मा। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Lucknow Faizullaganj Floods: राजधानी लखनऊ के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा फैजुल्लागंज के दाउदनगर क्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने बाढ़ राहत एवं चिकित्सा शिविर का निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और कठिनाइयों को सुना। मंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल समय में उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभागों की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने राहत कार्यों को प्राथमिकता देते हुए प्रभावित परिवारों तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दिया।
निरीक्षण के दौरान मंत्री ए.के. शर्मा ने राहत एवं चिकित्सा शिविर में उपलब्ध व्यवस्थाओं की जानकारी ली। बाढ़ से प्रभावित लोगों की जरूरतों को समझते हुए उन्होंने राहत कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। ऐसे शिविर प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंत्री ने प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी परेशानियों को जाना और उन्हें आश्वस्त किया कि राहत पहुंचाने के प्रयास लगातार जारी रहेंगे।
दाउदनगर क्षेत्र में लोगों से मुलाकात के दौरान मंत्री ने उनकी समस्याएं और कठिनाइयां सुनीं। बाढ़ के कारण प्रभावित परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतों और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में प्रशासन की प्राथमिकता प्रभावित लोगों की जरूरतों को समझकर उन्हें समय पर सहायता उपलब्ध कराना है। मंत्री ने कहा कि इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा रहना और उन्हें राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि लोगों को जरूरी सहयोग उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।
मंत्री ने कहा कि नगर निगम की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में राहत और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए विभागीय स्तर पर प्रयास जारी रखना जरूरी है, ताकि जरूरतमंद परिवारों को समय पर सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि इस चुनौती का सामना मिलकर किया जाएगा और प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहयोग दिया जाएगा। राहत कार्यों के दौरान लोगों की समस्याओं को सुनना और उनकी जरूरतों के अनुरूप सहायता उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है।
निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त गौरव कुमार सहित नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों की मौजूदगी में राहत एवं चिकित्सा शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और प्रभावित परिवारों की समस्याओं को समझने पर जोर दिया गया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को प्रभावी बनाए रखने के लिए नगर निगम की टीमें लगातार सक्रिय हैं।
बाढ़ जैसी स्थिति में प्रभावित परिवारों को राहत उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनकी बुनियादी जरूरतों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना भी जरूरी है। मंत्री ए.के. शर्मा ने स्पष्ट किया कि प्रभावित लोगों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और उन्हें आवश्यक सहयोग देने के लिए प्रयास जारी रहेंगे। प्रशासन और नगर निगम की टीमें राहत कार्यों में जुटी हैं, जबकि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द जरूरी सहायता उपलब्ध कराना प्राथमिकता बनी हुई है।
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