मुसीबत में बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े हुए ए.के. शर्मा, फैजुल्लागंज पहुंचकर सुनीं दर्दभरी दास्तां

Lucknow Faizullaganj Floods: राजधानी लखनऊ के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा फैजुल्लागंज के दाउदनगर क्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने बाढ़ राहत एवं चिकित्सा शिविर का निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और कठिनाइयों को सुना। मंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि इस मुश्किल समय में उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभागों की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने राहत कार्यों को प्राथमिकता देते हुए प्रभावित परिवारों तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दिया।

