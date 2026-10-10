Follow-up: 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का डॉ. संजय निषाद के आवास पर प्रदर्शन, घेराव कर उठाई मांगें

शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर किया रुख सख्त, न्याय और समाधान की मांग को लेकर प्रदर्शन (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
Teacher Recruitment Protest: उत्तर प्रदेश में 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर डॉ. संजय निषाद के आवास पर दस्तक दी और घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों की इस गतिविधि से राजनीतिक और शैक्षिक हलकों में एक बार फिर शिक्षक भर्ती का मुद्दा चर्चा में आ गया है। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थी अपनी मांगों को संबंधित स्तर तक पहुंचाने और मामले में ठोस पहल किए जाने की अपेक्षा कर रहे हैं। हालांकि, प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या, उनकी मांगों का पूरा विवरण और प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
68,500 सहायक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में लंबे समय से चर्चा में रहने वाले भर्ती मामलों में शामिल रही है। इस भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर समय-समय पर संबंधित अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचाते रहे हैं। इसी क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा डॉ. संजय निषाद के आवास पर पहुंचकर दस्तक देने और घेराव किए जाने की जानकारी सामने आई है। अभ्यर्थियों का उद्देश्य अपनी मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करना और मामले में समाधान की पहल सुनिश्चित कराना बताया जा रहा है।
शिक्षक भर्ती से जुड़े मामलों में अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति, चयन प्रक्रिया और लंबित मांगों का समाधान महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में वे संबंधित पक्षों से स्पष्ट जवाब और उचित कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं। हालांकि, इस प्रदर्शन में अभ्यर्थियों ने किन विशिष्ट मांगों को प्रमुखता से उठाया और डॉ. संजय निषाद या उनके प्रतिनिधियों की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी गई, इसकी जानकारी की पुष्टि होना बाकी है।
डॉ. संजय निषाद के आवास पर प्रदर्शन के बाद अब संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। यदि प्रशासन या जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आता है, तो उससे मामले की स्थिति और आगे की कार्रवाई को समझने में मदद मिलेगी। फिलहाल अभ्यर्थियों के प्रदर्शन ने 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़े मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर अभ्यर्थियों और अन्य संबंधित लोगों की नजर बनी हुई है।
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