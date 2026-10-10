Follow-up: 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का डॉ. संजय निषाद के आवास पर प्रदर्शन, घेराव कर उठाई मांगें

Teacher Recruitment Protest: उत्तर प्रदेश में 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर डॉ. संजय निषाद के आवास पर दस्तक दी और घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों की इस गतिविधि से राजनीतिक और शैक्षिक हलकों में एक बार फिर शिक्षक भर्ती का मुद्दा चर्चा में आ गया है। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थी अपनी मांगों को संबंधित स्तर तक पहुंचाने और मामले में ठोस पहल किए जाने की अपेक्षा कर रहे हैं। हालांकि, प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या, उनकी मांगों का पूरा विवरण और प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।