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Shardiya Navratri 2026: 51 शक्तिपीठ मंदिर में शारदीय नवरात्र की तैयारियां अंतिम चरण में, रोज होगा मां का विशेष श्रृंगार

Shardiya Navratri: लखनऊ के नंदना स्थित 51 शक्तिपीठ मंदिर में शारदीय नवरात्र की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। दस दिनों तक मां का दरबार विशेष श्रृंगार से सजेगा।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Oct 09, 2026

नवरात्र में अलग-अलग रंगों और फूलों से सजाया जाएगा मां का दरबार(फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

नवरात्र में अलग-अलग रंगों और फूलों से सजाया जाएगा मां का दरबार(फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

51 Shakti Peeth Temple: बख्शी का तालाब क्षेत्र के नंदना स्थित 51 शक्तिपीठ मंदिर में शारदीय नवरात्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मंदिर परिसर में साफ-सफाई से लेकर सजावट और श्रद्धालुओं के स्वागत की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नवरात्र के दस दिनों में मां का दरबार प्रतिदिन अलग-अलग रंगों की रोशनी, ताजे फूलों और विशेष श्रृंगार से सजाया जाएगा। भक्तों को मां के विविध स्वरूपों के दर्शन के साथ भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव मिलेगा। मंदिर प्रबंधन के अनुसार, नवरात्र के दौरान विशेष पूजा-अर्चना, पिंडी पूजन और शाम को महिलाओं के भजन-कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। इन धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है।

हर दिन अलग रंग और श्रृंगार से सजेगा मां का दरबार

मंदिर की अध्यक्ष तृप्ति दीक्षित तिवारी ने बताया कि शारदीय नवरात्र के प्रत्येक दिन मां के दरबार को विशेष रूप से सजाने की तैयारी की जा रही है। सजावट में अलग-अलग रंगों की रोशनी और ताजे फूलों का इस्तेमाल किया जाएगा। हर दिन की रंग-थीम के अनुरूप मां का श्रृंगार किया जाएगा, जिससे भक्तों को प्रतिदिन अलग रूप में मां के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। नवरात्र के दौरान देवी के नौ स्वरूपों की आराधना का विशेष महत्व माना जाता है। इस अवसर पर मंदिर में होने वाले श्रृंगार और पूजा-अर्चना से भक्तिमय वातावरण बनेगा। मंदिर प्रबंधन की कोशिश है कि सजावट में धार्मिक परंपराओं और सौंदर्य का संतुलित समावेश हो, ताकि श्रद्धालु दर्शन के दौरान आध्यात्मिक अनुभूति कर सकें।

पिंडी पूजन के साथ होगी विशेष आराधना

नवरात्र के दौरान मंदिर में प्रतिदिन पिंडी पूजन किया जाएगा। देवी आराधना की इस परंपरा में श्रद्धालु आस्था के साथ शामिल होकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मंदिर में पूजा-अर्चना की व्यवस्थाओं को लेकर प्रबंधन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं, ताकि धार्मिक कार्यक्रम निर्धारित क्रम के अनुसार संपन्न हो सकें। मां के दरबार में पूजा और भोग अर्पित करने की परंपरा भी नवरात्र आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगी। प्रत्येक दिन की रंग-थीम के अनुरूप श्रृंगार के साथ विशेष भोग अर्पित किया जाएगा। इससे मंदिर में पूरे नवरात्र के दौरान धार्मिक गतिविधियों की निरंतरता बनी रहेगी। श्रद्धालु पूजा-अर्चना के साथ मां के सजे हुए दरबार के दर्शन कर सकेंगे।

शाम को महिलाओं के भजन-कीर्तन से गूंजेगा मंदिर

नवरात्र के दस दिनों में प्रतिदिन शाम को महिलाओं द्वारा भजन-कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। देवी गीतों और भजनों के माध्यम से मां की महिमा का गुणगान होगा। ऐसे आयोजन धार्मिक आस्था को अभिव्यक्त करने के साथ भक्तों को सामूहिक रूप से पूजा और भक्ति से जुड़ने का अवसर भी देते हैं। भजन-कीर्तन के दौरान मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल रहने की उम्मीद है। महिलाएं पारंपरिक भजनों के माध्यम से मां की आराधना करेंगी। नवरात्र में देवी गीतों का विशेष महत्व होता है और मंदिरों में होने वाले सामूहिक कीर्तन से धार्मिक उत्सव की रौनक बढ़ जाती है। मंदिर प्रबंधन इन आयोजनों के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी करने में जुटा है।

साफ-सफाई और सजावट का काम अंतिम दौर में

नवरात्र शुरू होने से पहले मंदिर परिसर को व्यवस्थित और आकर्षक बनाने के लिए साफ-सफाई तथा सजावट का कार्य तेजी से किया जा रहा है। मंदिर प्रबंधन का प्रयास है कि श्रद्धालुओं के आगमन से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। परिसर में मां के दरबार की सजावट के साथ पूजा-अर्चना से जुड़ी व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। त्योहारों के दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में साफ-सुथरा परिसर, व्यवस्थित दर्शन व्यवस्था और जरूरी सुविधाएं महत्वपूर्ण होती हैं। मंदिर प्रबंधन श्रद्धालुओं के स्वागत और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तैयारियों में जुटा है, ताकि भक्तों को दर्शन-पूजन के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो।

दस दिनों तक भक्ति और आस्था का विशेष माहौल

शारदीय नवरात्र हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की आराधना का प्रमुख पर्व है। इन दिनों भक्त उपवास, पूजा-पाठ, भजन-कीर्तन और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से मां की उपासना करते हैं। 51 शक्तिपीठ मंदिर में भी नवरात्र के दौरान इसी धार्मिक उत्साह के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

मंदिर की अध्यक्ष तृप्ति दीक्षित तिवारी के अनुसार, प्रतिदिन अलग-अलग रंगों की रोशनी, फूलों की सजावट और विशेष श्रृंगार मां के दरबार का प्रमुख आकर्षण रहेगा। पिंडी पूजन और शाम के भजन-कीर्तन से श्रद्धालुओं को धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा। मंदिर प्रबंधन नवरात्र शुरू होने से पहले तैयारियों को पूरा करने में जुटा है, ताकि दस दिनों तक मां का दरबार भक्तों के लिए सजा रहे और श्रद्धालु आस्था के साथ दर्शन कर सकें।

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Updated on:

09 Oct 2026 07:17 pm

Published on:

09 Oct 2026 07:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Shardiya Navratri 2026: 51 शक्तिपीठ मंदिर में शारदीय नवरात्र की तैयारियां अंतिम चरण में, रोज होगा मां का विशेष श्रृंगार

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