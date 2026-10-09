Shardiya Navratri 2026: 51 शक्तिपीठ मंदिर में शारदीय नवरात्र की तैयारियां अंतिम चरण में, रोज होगा मां का विशेष श्रृंगार

मंदिर की अध्यक्ष तृप्ति दीक्षित तिवारी ने बताया कि शारदीय नवरात्र के प्रत्येक दिन मां के दरबार को विशेष रूप से सजाने की तैयारी की जा रही है। सजावट में अलग-अलग रंगों की रोशनी और ताजे फूलों का इस्तेमाल किया जाएगा। हर दिन की रंग-थीम के अनुरूप मां का श्रृंगार किया जाएगा, जिससे भक्तों को प्रतिदिन अलग रूप में मां के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। नवरात्र के दौरान देवी के नौ स्वरूपों की आराधना का विशेष महत्व माना जाता है। इस अवसर पर मंदिर में होने वाले श्रृंगार और पूजा-अर्चना से भक्तिमय वातावरण बनेगा। मंदिर प्रबंधन की कोशिश है कि सजावट में धार्मिक परंपराओं और सौंदर्य का संतुलित समावेश हो, ताकि श्रद्धालु दर्शन के दौरान आध्यात्मिक अनुभूति कर सकें।