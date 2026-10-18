Kolkata Durga Puja Pandal Stampede: ‘संकरी जगह पर भीड़ संभालना मुश्किल’, BJP विधायक ने प्रशासन की छिपाई नाकामी

Kolkata Stampede: कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पंडाल में शनिवार को भगदड़ मचने से 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए। इस मामले में बीजेपी विधायक सजल घोष का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रकाशन की नाकामी को छिपाते हुए कहा कि संकरी गलियां और भीड़ अधिक होने के कारण पुलिस के लिए स्थिति संभालना आसान नहीं है। दरअसल, घटना के बाद पंडाल में भीड़ प्रबंधन और संकरी जगह को लेकर सवाल उठने लगे हैं।