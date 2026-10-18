कोलकाता भगदड़ मामला: घायलों से मिलने पहुंचे अमित शाह, नितिन नवीन बोले-बंगाल इस दुख से उबरकर आगे बढ़ेगा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कोलकाता में हुई भगदड़ की घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह घटना सभी के लिए दुखद है। बंगाल में त्योहार का माहौल था और ऐसे समय में हुई इस घटना ने सभी को गहरे दुख में डाल दिया है। नितिन नवीन ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ईश्वर शोकाकुल परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। साथ ही, उन्होंने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की।