Kolkata Stampede: दुर्गा पूजा पंडाल भगदड़ में आयोजकों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, 14 लोग हिरासत में लिए गए

Kolkata Stampede: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के मशहूर चोरबागन दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ में 19 लोगों की मौत के बाद कोलकाता पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की हैं। पुलिस ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में पूजा समिति के आयोजकों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसमें गैर इरादतन हत्या सहित कई गंभीर आपराधिक धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने पूछताछ के लिए 14 लोगों को हिरासत में भी लिया है।