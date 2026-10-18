कोलकाता दुर्गा पूजा पंडाल में कैसे मची भगदड़? मंत्री उमेश राय ने बताई वजह, बोले- मिसमैनेजमेंट ने ली 19 लोगों की जान

मंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में दुर्गा पूजा के आयोजनों पर कोई रोक नहीं होगी, उत्सव योजना के अनुसार ही जारी रहेंगे, लेकिन सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। पुलिस और दमकल विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे तुरंत यह सुनिश्चित करें कि अधिक भीड़भाड़ वाले सभी पंडालों में आपातकालीन निकास और प्रवेश द्वारों की उचित व्यवस्था हो। इसके अलावा, कम रोशनी वाले पंडालों में अतिरिक्त लाइटें लगाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि श्रद्धालुओं की जान जोखिम में न पड़े।