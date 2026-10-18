Kolkata Durga Puja Stampede: कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ पर बोले दिलीप घोष, ‘पूजा नहीं रुके, लेकिन ऐसी चूक दोबारा न हो’

West Bengal Durga Puja News: कोलकाता के चोरबागान सर्वजनिन दुर्गा पूजा पंडाल में शनिवार शाम को हुई भीषण भगदड़ ने पूरे राज्य को हिला दिया। महा सप्तमी की रात अचानक हुई मूसलाधार बारिश और संकरी गलियों में जमा भारी भीड़ ने हादसे को जन्म दिया, जिसमें करीब 19 लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए। इस दुखद घटना के बाद पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने साफ कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, मुख्यमंत्री ने राहत के ऐलान किए हैं, लेकिन पूजा बंद नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राजनीतिकरण से बचने की अपील की और इसे दुर्लभ दुर्घटना बताया, जो फिर भी नहीं होनी चाहिए थी