Sheetla Mata Temple Accident: ग्वालियर में नवरात्रि पर दर्दनाक हादसा, बेकाबू ट्रक ने 12 श्रद्धालुओं की जान ली

Gwalior Truck Accident: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नवरात्रि के दौरान शीतला माता मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं की यात्रा एक दर्दनाक हादसे में बदल गई। रात के सन्नाटे में धान से भरा एक ट्रक पुलिस के बैरिकेड तोड़ता हुआ ढलान पर बेकाबू हो गया और सड़क पर मौजूद लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 39 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। अब जांच के केंद्र में ट्रक की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था है।