रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला, तेल टर्मिनल में लगी आग, एयरपोर्ट पर उड़ानें रोकी गईं

Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन ने रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गृह नगर सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आस-पास के लेनिनग्राद क्षेत्र पर ड्रोन से हमला किया। स्थानीय सोशल मीडिया चैनलों और ओपन-सोर्स मॉनिटरिंग समूहों की रिपोर्ट के अनुसार, इन हमलों के मुख्य लक्ष्यों में सेंट पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल, बंदरगाह का बुनियादी ढांचा और एक डेटा सेंटर शामिल थे। इन हमलों के बाद शहर के कई हिस्सों में जोरदार धमाके सुनाई दिए और अलग-अलग जगहों पर आग की ऊंची लपटें उठती देखी गईं।