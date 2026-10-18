18 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला, तेल टर्मिनल में लगी आग, एयरपोर्ट पर उड़ानें रोकी गईं

Ukraine Drone Strikes: यूक्रेन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों में ड्रोन हमले किए। इन हमलों में एक ऑयल टर्मिनल, बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और एक डेटा सेंटर को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद शहर में कई जगहों पर भीषण आग की लपटें उठती देखी गईं। हवाई अड्डे पर उड़ानों को रोक दिया गया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Shekhar

Oct 18, 2026

Russia-Ukraine War

रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ड्रोन हमला (फोटो- X@thetect0nic वीडियो ग्रैब )

Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन ने रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गृह नगर सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आस-पास के लेनिनग्राद क्षेत्र पर ड्रोन से हमला किया। स्थानीय सोशल मीडिया चैनलों और ओपन-सोर्स मॉनिटरिंग समूहों की रिपोर्ट के अनुसार, इन हमलों के मुख्य लक्ष्यों में सेंट पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल, बंदरगाह का बुनियादी ढांचा और एक डेटा सेंटर शामिल थे। इन हमलों के बाद शहर के कई हिस्सों में जोरदार धमाके सुनाई दिए और अलग-अलग जगहों पर आग की ऊंची लपटें उठती देखी गईं।

धमाकों के बाद एयरपोर्ट पर रोकी गईं उड़ानें

सेंट पीटर्सबर्ग में ड्रोन हमले स्थानीय समयानुसार रात लगभग 2:50 बजे शुरू हुए। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो फुटेज में यूक्रेनी ड्रोनों को शहर के आसमान में उड़ते और रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को उन्हें रोकने के लिए मिसाइलें दागते देखा गया।

सुरक्षा कारणों से स्थानीय प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में ड्रोन अलर्ट सायरन बजा दिए और सेंट पीटर्सबर्ग के मुख्य केंद्र पुलकोवो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कितने ड्रोन अपने लक्ष्यों तक पहुंचे या शहर के बुनियादी ढांचे को कितना नुकसान पहुंचा है।

सेंट पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल क्यों महत्वपूर्ण है?

इस हमले का मुख्य निशाना सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह पर स्थित एक ऑयल टर्मिनल था। जो बाल्टिक सागर क्षेत्र में रूस का सबसे बड़ा लिक्विड-प्रोडक्ट स्टोरेज और निर्यात का केंद्र है। इस सुविधा केंद्र की सालाना क्षमता लगभग 12.5 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों को संभालने और निर्यात करने की है, जिन्हें नदी, रेल और सड़क नेटवर्क के जरिए यहां तक पहुंचाया जाता है। इस केंद्र पर कोई भी बड़ा हमला ईंधन के भंडारण, निर्यात और क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स को बाधित कर सकता है।

57 ड्रोन मार गिराने का दावा

लेनिनग्राद ओब्लास्ट के गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेनको ने दावा किया कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस क्षेत्र में यूक्रेन के 57 ड्रोन मार गिराए। उन्होंने बताया कि एक ड्रोन का मलबा खड़ी हुई चार कारों पर गिरा, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा। घटनास्थल पर आग लगने की खबरें भी सामने आई हैं।

जेलेंस्की की चेतावनी के बाद हमला

यह बड़ा हमला यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के उस बयान के ठीक दो दिन बाद हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस की ऊर्जा और रिफाइनरी सुविधाओं पर दुबारा हमले तेज करने की बात कही थी। जेलेंस्की ने कहा था कि रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमले न करने की नीति अब खत्म हो चुकी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

रूस

रूस-यूक्रेन युद्ध

Updated on:

18 Oct 2026 08:45 am

Published on:

18 Oct 2026 08:45 am

Hindi News / World / रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला, तेल टर्मिनल में लगी आग, एयरपोर्ट पर उड़ानें रोकी गईं

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

यूक्रेन में स्टारलिंक अचानक बंद, इंटरनेट ठप होने के बाद बढ़े विवाद पर अमेरिका ने कहा- व्हाइट हाउस का कोई हाथ नहीं

Russia Ukraine War
विदेश

सऊदी अरब में बड़ा हादसा, नजरान में सेना का हेलिकॉप्टर क्रैश, दो क्रू मेंबर्स की मौत

Houthis-Saudi Arabia Conflict
विदेश

कनाडा में सैन्य ठिकाने पर बड़ा हादसा, आग इतनी भीषण कि सीमा पार पहुंची लहर, क्या बोले पीएम?

fire In Canada Base
विदेश

यमन में हूतियों पर 24 घंटे में 1,417 हमले, 800 से ज्यादा लड़ाके ढेर

Houthi Rebel
विदेश

Israel Palestine Conflict: अमेरिकी पत्रकार पर हमले से भड़का अमेरिका, रुबियो ने इजरायल को दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी

US journalist attacked in West Bank
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.