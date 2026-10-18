यमन में हूतियों पर 24 घंटे में 1,417 हमले, 800 से ज्यादा लड़ाके ढेर होने का दावा

सैन्य प्रवक्ता माजिद अब्दुल्ला अल-नुजैली ने इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हमले में आधुनिक लड़ाकू विमानों, लड़ाकू ड्रोनों, तोपखाने और रॉकेट लॉन्चरों का इस्तेमाल किया गया। इन हमलों का मकसद हूती ठिकानों, मजबूत बंकरों, भारी हथियारों वाले स्थानों और खासकर ड्रोन लॉन्च पैड को नष्ट करना था। सैन्य अधिकारियों का दावा है कि इस अभियान ने हूतियों की अग्रिम मोर्चों तक पहुंचने की क्षमता को बुरी तरह कमजोर कर दिया है, जिससे वे अपने रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने में असमर्थ हो गए हैं।