‘पहले टाइगर श्रॉफ को कोई धमकी नहीं मिली’, फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस का बड़ा बयान

उन्होंने बताया कि इस मामले में दिल्ली पुलिस, गुजरात पुलिस और राजस्थान पुलिस ने भी मदद की है। शुरू में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। आगे पूछताछ के बाद और कार्रवाई हो सकती है और कुछ और लोग भी गिरफ्तार हो सकते हैं।