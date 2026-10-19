Bihar News: अनंत सिंह के रोड शो पर पुलिस की कार्रवाई, विधायक समेत तीन लोगों के खिलाफ 3 केस दर्ज

Anant Singh: बिहार में मोकामा के विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके रोड शो को लेकर पुलिस ने तीन मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों में अनंत कुमार सिंह, पटना एमएलसी प्रत्याशी अनुज कुमार और कर्मवीर सिंह के नाम शामिल हैं। आरोप है कि रोड शो के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया और भारी संख्या में गाड़ियां जुटने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। जानकारी के मुताबिक, अनंत सिंह ने रविवार को बख्तियारपुर के सबनीमा से मोकामा तक रोड शो निकाला था। इस दौरान उनके काफिले में सैकड़ों गाड़ियां शामिल हुईं। रोड शो में जेसीबी मशीन से फूलों की बारिश भी की गई। बड़ी संख्या में वाहनों के सड़क पर उतरने से यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को जाम का सामना करना पड़ा।