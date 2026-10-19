19 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Bihar News: अनंत सिंह के रोड शो पर पुलिस की कार्रवाई, विधायक समेत तीन लोगों के खिलाफ 3 केस दर्ज

Bihar Politics: बिहार में अनंत सिंह के रोड शो को लेकर तीन मामले दर्ज किए गए हैं। बाढ़ और मोकामा थाने में दर्ज मामलों में आचार संहिता उल्लंघन और यातायात बाधित करने के आरोप हैं।
2 min read
Google source verification

पटना

image

Anurag Animesh

Oct 19, 2026

Anant Singh news

अनंत सिंह के रोड शो पर पुलिस की कार्रवाई

Anant Singh: बिहार में मोकामा के विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके रोड शो को लेकर पुलिस ने तीन मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों में अनंत कुमार सिंह, पटना एमएलसी प्रत्याशी अनुज कुमार और कर्मवीर सिंह के नाम शामिल हैं। आरोप है कि रोड शो के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया और भारी संख्या में गाड़ियां जुटने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। जानकारी के मुताबिक, अनंत सिंह ने रविवार को बख्तियारपुर के सबनीमा से मोकामा तक रोड शो निकाला था। इस दौरान उनके काफिले में सैकड़ों गाड़ियां शामिल हुईं। रोड शो में जेसीबी मशीन से फूलों की बारिश भी की गई। बड़ी संख्या में वाहनों के सड़क पर उतरने से यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को जाम का सामना करना पड़ा।

बाढ़ और मोकामा थाने में दर्ज हुए मामले

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रोड शो को लेकर बाढ़ थाने में दो मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि मोकामा थाने में एक मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने यह कार्रवाई भीड़ जुटने, यातायात बाधित होने और आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के आरोपों के आधार पर की है। रोड शो के दौरान काफिले में बड़ी संख्या में वाहनों की मौजूदगी और जेसीबी से पुष्प वर्षा चर्चा में रही। पुलिस अब दर्ज मामलों के तहत आगे की कानूनी प्रक्रिया करेगी।

चुनावी माहौल में आचार संहिता के पालन पर जोर

चुनावी माहौल में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करना होता है। राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और आम लोगों की आवाजाही बाधित न होने देना प्रशासन की जिम्मेदारी है। फिलहाल, अनंत सिंह, अनुज कुमार और कर्मवीर सिंह के खिलाफ दर्ज मामलों में लगाए गए आरोपों पर आगे की कार्रवाई का इंतजार है।

पार्टी लाइन से अलग अनंत सिंह का रुख

बिहार में पटना स्नातक सीट पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। जदयू विधायक अनंत सिंह अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। जनसुराज की ओर से प्रशांत किशोर ने इस सीट पर अनुज सिंह को उम्मीदवार बनाया है। अनंत सिंह खुलकर अनुज सिंह के समर्थन में उतर आए हैं और उनके लिए लगातार प्रचार भी कर रहे हैं।

बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी का आरोप- भारत में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे कम्युनिस्ट और ‘कॉकरोच’

ये भी पढ़ें
Suvendu Adhikari news

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Oct 2026 07:07 pm

Published on:

19 Oct 2026 06:49 pm

Hindi News / National News / Bihar News: अनंत सिंह के रोड शो पर पुलिस की कार्रवाई, विधायक समेत तीन लोगों के खिलाफ 3 केस दर्ज

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर संदिग्ध वस्तु छोड़कर भागने लगा संदिग्ध, CISF कर्मी ने दौड़कर पकड़ा

Metro Passengers Advisory
राष्ट्रीय

CJP Protest: सौरव दास और आशुतोष रांका की याचिका खारिज, कोर्ट ने 2 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई

CJP Protest news
राष्ट्रीय

किरेन रिजिजू ने मल्लिकार्जुन खरगे को लिखा पत्र, कांग्रेस अध्यक्ष की पीएम नरेंद्र मोदी के सामने रखी मांग का दिया जवाब

Kiren Rijiju and Mallikarjun Kharge
राष्ट्रीय

‘पहले टाइगर श्रॉफ को कोई धमकी नहीं मिली’, फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस का बड़ा बयान

Tiger Shroff car firing
राष्ट्रीय

बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी का आरोप- भारत में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे कम्युनिस्ट और ‘कॉकरोच’

Suvendu Adhikari news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.