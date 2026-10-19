संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन से भागने लगा यात्री, 3 माह पहले मंडी हाउस स्टेशन पर पकड़ा गया था कट्टा

दिल्ली मेट्रो के जामा मस्जिद स्टेशन पर तैनात सीआईएसएफ कर्मियों ने सोमवार को एक संदिग्ध यात्री को पकड़ा है। यात्री को उस वक्त पकड़ा गया, जब सुरक्षा जांच के दौरान एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम (XBIS) की स्क्रीन पर एक संदिग्ध और सघन वस्तु दिखाई नजर आई।

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