CJP Protest: सौरव दास और आशुतोष रांका की याचिका खारिज, कोर्ट ने 2 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई

CJP: कोर्ट ने सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी। दोनों नेता फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पर शांति बनाए रखने के लिए दिए गए बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करने और बिना अनुमति जंतर-मंतर में प्रवेश करने का आरोप है। दोनों नेताओं को 14 अक्टूबर को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आरोप है कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाए जाने के बावजूद वे वहां पहुंच गए थे। इस मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। अब अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।