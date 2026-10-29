PM मोदी में हिम्मत है तो संसद भंग कर बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, मल्लिकार्जुन खरगे की चुनौती

दिल्ली में 1 नवंबर को इंडिया गठबंधन की रैली आयोजित होगी। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने पीएम को चैलेंज देते हुए कहा अगर प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) में वास्तव में हिम्मत है तो वे संसद भंग कर बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराएं। खरगे ने कहा कि जनता को छोटे-मोटे और स्थानीय चुनावों की बातों से संतुष्टि नहीं मिलेगी, बल्कि लोग न्याय चाहते हैं।