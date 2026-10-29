राहुल गांधी को राजनीति में अपरिपक्व मानते थे प्रणब मुखर्जी, दी थी मंत्री बन जाने की सलाह

मार्च 2004 सक्रिय राजनीति में प्रवेश कांग्रेस की पारंपरिक सीट उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की।

मई 2004 पहली बार सांसद निर्वाचित (14वीं लोकसभा) पहले ही चुनाव में भारी अंतर (3 लाख वोट) से जीतकर संसद पहुंचे।

2007 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव पार्टी के युवा विंग भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) और एनएसयूआई (NSUI) के प्रभारी बनाए गए। संगठन में आंतरिक चुनावों की शुरुआत की।

2009 दूसरा लोकसभा कार्यकाल अमेठी से फिर संसद पहुंचे।

जनवरी 2013 कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष जयपुर अधिवेशन में मिली जिम्मेदारी।

2014 तीसरा लोकसभा कार्यकाल (16वीं लोकसभा) मोदी लहर के बीच अमेठी से चुनाव जीते, हालांकि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम सीटों पर सिमट गई।

दिसंबर 2017 कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से पदभार ग्रहण करते हुए पार्टी के पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने।

2019 चौथा लोकसभा कार्यकाल और अध्यक्ष पद से इस्तीफा 2019 के आम चुनाव में केरल की वायनाड सीट से जीते, लेकिन अमेठी सीट से हार का सामना करना पड़ा। चुनाव परिणामों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।

मार्च 2023 संसद सदस्यता से अयोग्यता (Disqualification) मानहानि के एक मामले में सूरत कोर्ट के फैसले के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। (बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाने के बाद सदस्यता बहाल हुई)।

सितंबर 2022 - जनवरी 2023 भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 3,500 किलोमीटर की ऐतिहासिक पदयात्रा का नेतृत्व किया।

जनवरी - मार्च 2024 भारत जोड़ो न्याय यात्रा (Bharat Jodo Nyay Yatra) मणिपुर से मुंबई तक लगभग 6,700 किमी लंबी दूसरी जन-यात्रा निकाली।